Prefeito Airton Garcia recebe cônsul geral de Israel

O prefeito Airton Garcia recebeu nesta quinta-feira (27/02), no Paço Municipal, o cônsul geral de Israel, Alon Lavi. Esta é a primeira vez que o cônsul visita São Carlos.

A visita de cortesia teve como objetivo estreitar as relações com a cidade de São Carlos para firmar parcerias nas áreas de inteligência artificial, saúde e segurança pública.

De acordo com Alon Lavi a cidade de São Carlos, por sua posição geográfica, pelas universidades, centros de pesquisa e empresas de tecnologia, é um importante polo de desenvolvimento do estado de São Paulo. “Queremos interagir com a Prefeitura de São Carlos para parcerias de interesse social e econômico. Nós queremos sempre cooperação com cidades importantes do Brasil. Hoje estou aqui para conhecer os líderes do município e também para verificar as necessidades da cidade e programas que podemos levar para Israel. São Carlos tem importantes projetos de inovação tecnológica, de monitoramento em segurança pública e na área da saúde, apesar do sistema dos dois países serem totalmente diferentes, temos equipamentos de ponta e podemos ajudar”, frisou o cônsul de Israel.

“A visita foi muito produtiva. Discutimos possibilidades de interação entre São Carlos e Israel. Eles têm interesse no centro de inteligência artificial do Instituto de Matemática, já que desenvolvem muitos projetos nessa área, portanto podemos intermediar parcerias e buscar os equipamentos que eles produzem na área da saúde”, afirmou o secretário de Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Inovação, José Galizia Tundisi.

Caco Colenci, secretário de Planejamento e Gestão, disse que essa visita é mais uma possibilidade de parcerias também para exportação de produtos de São Carlos para outros países. “A ideia é internacionalizar São Carlos e com isso melhorar a economia da nossa cidade”.

Para o prefeito Airton Garcia esse encontro é uma oportunidade de mostrar para o cônsul o potencial de negócios de São Carlos e conhecer mais sobre o que Israel oferece. “É uma agenda importante para nós”.

Alon Lavi, além de diplomata, é bacharel em Engenharia Biotecnológica na Universidade Ben-Gurion, em Israel. Conduziu pesquisa no Instituto de Bioquímica, na Universidade de Oxford, na Inglaterra; e é mestre em Resolução de Conflitos e Negociação pela Universidade Bar Ilan, em Israel.

A visita do cônsul também foi acompanhada pelos secretários de Segurança Pública, Samir Gardini, de Obras Públicas, Reginaldo Peronti, da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, José Paulo Gomes, de Esportes e Lazer, Edson Ferraz, de Infância e Juventude, Paulo Wilhelm, de Trabalho, Emprego e Renda, Walcinyr Bragatto, pelo diretor presidente da FESC, Fernando Carvalho, pelo assessor especial de Gabinete, Antonio Carlos Catharino pelo chefe de gabinete, Carneirinho Pires.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também