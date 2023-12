Prefeito Airton Garcia antecipa 2ª parcela do 13º salário

O prefeito Airton Garcia anunciou nesta quinta-feira (07/12) a antecipação do pagamento da segunda parcela do 13º salário aos servidores públicos da administração direta e indireta para esta sexta-feira, dia 8 de dezembro. A primeira parcela já foi paga em 12 de maio.

De acordo com a lei o benefício pode ser pago em duas parcelas, sempre em 30 de novembro e 20 de dezembro, porém com o controle entre despesa e receita pelo sétimo ano consecutivo a Prefeitura está antecipando as parcelas do benefício trabalhista.

Para efetuar o pagamento dessa segunda parcela do 13º salário, o município de São Carlos está disponibilizando R$ 10,5 milhões, com os encargos trabalhistas o investimento chega a R$ 17,5 milhões.

Para pagar a primeira parcela foram disponibilizados R$ 11.933.000,00, sendo R$ 10.829.000,00 da administração direta e R$ 1.104.250,00 referente a administração indireta, incluindo SAAE, fundações e Prohab.

“Contabilizando as duas parcelas são mais de R$ 22 milhões, benefício que muitos municípios têm dificuldade para pagar, mas aqui trabalhamos desde a nossa primeira administração para que os servidores recebam sempre os seus direitos em dia”, ressaltou o prefeito Airton Garcia.

Netto Donato, secretário de Governo, garante que a antecipação somente é possível em virtude do equilíbrio entre receita e despesa. “A antecipação do 13º beneficia os servidores que poderão se programar com mais segurança para o fim do ano, mas também impulsiona o dinamismo econômico local, representando um importante impacto positivo no cenário financeiro da cidade. A antecipação demonstra a política adotada de valorização e do compromisso da administração com os servidores”, afirma Netto.

De acordo com Ana Beatriz Sodelli, secretária de Gestão de Pessoas, os valores referentes a segunda parcela do 13º já estarão creditados na conta corrente de cada um dos 4.600 servidores, incluindo pensionistas e aposentados, nesta sexta-feira, dia 8 de dezembro.

