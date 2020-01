Preço do etanol varia R$ 0,28 o litro em São Carlos; gasolina chega a R$ 0,13 o litro

Crédito: Maycon Maximino

Os preços estão salgados e na grande maioria dos postos de combustíveis, o litro do etanol em São Carlos superou os R$ 3. Somente um estabelecimento vende com preço mais em conta. Já a gasolina superou longe os R$ 4 o litro.

O motivo do reajuste seria a tensão entre Estados Unidos e Irã. O preço do barril de petróleo subiu para o patamar de US$ 70 na segunda-feira, 6, depois que um ataque aéreo americano no Iraque e que matou o comandante militar iraniano Qassem Soleimani na quinta-feira, 2, aumentando as preocupações sobre uma escalada nos conflitos no Oriente Médio e o possível impacto das tensões sobre o fornecimento de petróleo.

Desta forma na última coleta de dados em São Carlos por parte na Agência Nacional do Petróleo (ANP), ocorrida em São Carlos, dava conta que o preço médio do etanol praticado entre os dias 29 de dezembro de 2019 e 4 de janeiro de 2020 seria de R$ 2,96 o litro. Já a gasolina tinha a média de R$ 4,36 o litro.

EM SÃO CARLOS

Em uma pesquisa feita em oito postos de combustíveis pelo São Carlos Agora na manhã desta sexta-feira, 10, a reportagem notou uma variação expressiva de preços.

No etanol, o preço mais em conta praticado, é de um estabelecimento comercial localizado na rua Miguel Giometti, com o litro cotado a R$ 2,79. Já o mais caro, era de um posto estabelecido no início da Avenida Getúlio Vargas, vendido a R$ 3,07. Havia variações de preços com R$ 3,02 e R$ 3,05. Entre o menor e maior preço, uma diferença de R$ 0,28 o litro.

Na gasolina, o mesmo posto da Miguel Giometti vendia o litro a R$ 4,34 e o mais caro era o início da Getúlio Vargas, comercializado a R$ 4,47. Havia ainda uma variação de R$ 4,42. Entre o menor e maior preço, uma diferença de R$ 0,13 o litro.

