Praça no Jardim Tangará é tomada por mato e lixo

Praça está em estado de abandono no Jardim Tangará - Crédito: Divulgação

Moradores residentes na rua Ilton Resitano, no Jardim Tangará, entraram em contato na manhã desta quinta-feira, 23, para denunciar o estado de abandono em que se encontra uma praça.

De acordo com os reclamantes, pessoas residentes no próprio bairro depositam entulho e lixo doméstico. Para piorar, não há qualquer tipo de manutenção e com isso, devido as frequentes chuvas, o mato cresceu e não tem ocorrido o serviço de poda.

Desta forma, o mato alto fez com que a praça “sumisse” em meio ao matagal, bem como brinquedos de um parque infantil que há no espaço público.

Outro agravante, de acordo com os reclamantes, é que o mato alto faz com que insetos e animais peçonhentos infestem o local e tragam ainda, mais uma preocupação para os residentes nas imediações.

