PPGL da UFSCar abre processo seletivo para mestrado e doutorado com ingresso em 2026

14 Fev 2026 - 13h17Por Jessica Carvalho R
PPGL da UFSCar abre processo seletivo para mestrado e doutorado com ingresso em 2026 - Crédito: Foto: CCS/UFSCar Crédito: Foto: CCS/UFSCar

O Programa de Pós-Graduação em Linguística (PPGL) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) publicou os editais do processo seletivo para ingresso de alunos regulares nos cursos de mestrado e doutorado no segundo semestre de 2026. As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 7 e 30 de abril, exclusivamente de forma remota.

Ao todo, são ofertadas 45 vagas para o mestrado e 26 para o doutorado, distribuídas em três linhas de pesquisa do Programa: Descrição, análise e processamento automático de línguas naturais; Ensino e aprendizagem de línguas; e Linguagem e discurso.

O processo seletivo será conduzido integralmente de maneira online. Os interessados devem consultar atentamente os editais para conferir as etapas da seleção, o cronograma completo, a documentação exigida e os procedimentos para inscrição.

Todas as informações estão disponíveis no site oficial do PPGL. Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato pelo e-mail: processoseletivo.ppgl@ufscar.br.

