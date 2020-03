Por mais segurança, motoristas terão que obedecer normas para participarem da 14ª Tratorada

Para que motoristas e participantes da 14ª Tratorada de São Carlos que acontece no dia 8 de março, domingo, organizadores estiveram reunidos com representantes da Polícia Rodoviária, da Polícia Militar e da Guarda Municipal, onde foram definidas normas para que haja mais segurança na rodovia Dr. Paulo Lauro (SP-215)

Uma relação de itens foi definida e que deverá ser obedecida. Somente o motorista poderá desfilar na rodovia com seu trator; O consumo de bebida alcoólica na hora do desfile renderá multa e apreensão do trator; Será usada a faixa da esquerda tanto para subir quanto para descer. Desta forma a faixa da direita ficará livre para acesso ao evento; poderá desfilar nos tratores e nas carretas somente a hora que sair da rodovia entrando ao santuário para a benção das máquinas.

A TRATORADA

A 14ª Tratorada de São Carlos irá agitar o Santuário da Aparecidinha da Babilônia no domingo, 8. Uma vasta programação foi definida pelos organizadores.

O evento começa às 9h com uma missa; às 10h, desfile e bênção dos tratores e agricultores; 11h show com Tonelito e Banda e Pedro Henrique; 11h às 14h30 almoço com porco à paraguaia (adesões 3368-2924); 13h - leilão de prendas; 17h – missa.

