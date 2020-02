Policiamento será redobrado durante Carnaval em São Carlos

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Segurança Pública, da Guarda Municipal, em parceria com a Polícia Militar, preparou um esquema especial de segurança que será implementado durante o Carnaval 2020.

A operação começa nessa sexta-feira (21/02) e segue até quarta-feira de cinzas (26/02). Duas novas câmeras também foram instaladas para a festa, uma na Praça da XV e outra no estacionamento interno do Ginásio Milton Olaio Filho. Outras 38 câmeras já estão instaladas na região central da cidade e principais avenidas e todas são interligadas a Central de Monitoramento da Guarda Municipal.

Segundo o secretário de Segurança Pública, Samir Gardini, todo planejamento foi feito nas reuniões da Comissão de Eventos do Município, da qual fazem parte representantes da Prefeitura, da GM e das policias. “Estudamos todos os pontos e ações que devem ser realizadas para que a população aproveite a festa com tranquilidade. Decidimos instalar câmeras na Praça da XV e no Ginásio Milton Olaio Filho, pois entendemos que são os locais que vão ter uma maior circulação de pessoas, porém com público diferenciado. Nos demais locais também vamos ter policiamento, inclusive nos distritos de Água Vermelha e Santa Eudóxia, na FESC e no Cidade Aracy”, garante o coronel.

Gardini ressaltou, ainda, que o Carna Funk, carnaval especial voltado somente para o público jovem, que acontecerá de 21 a 25 de fevereiro no Ginásio Milton Olaio Filho, vai dividir o público, não possibilitando aglomerações em um único local, o que facilita as rondas e averiguações. “Vale lembrar que menores de 14 anos somente poderão entrar acompanhados dos pais um responsável”, frisa o secretário.

A Polícia Militar e a Guarda Municipal vão realizar patrulhamento ostensivo, com atuação também dos cães farejadores do Canil da GM. Em algumas regiões o policiamento será reforçado com um número maior de viaturas e operações especiais Cerca de 50 guardas municipais vão trabalhar por dia durante o período do carnaval.

A Secretaria Municipal de Segurança Pública faz algumas recomendações aos foliões que forem nos eventos de carnaval:

– Evite ficar com o celular nas mãos e, ao usar, procure um local seguro;

– Cuidado com esbarrões e empurrões. É nessa hora que ladrões agem para pegar celulares e carteiras;

– Fique atento se alguém está observando enquanto você manuseia o celular. O ladrão pode estar tentando pegar senhas ou informações pessoais;

- Não abuse de bebida alcoólica. Em caso de briga ou tumulto, afaste-se do local;

- Caso seja surpreendido por infratores, não reaja. Mantenha-se calmo;

- Procure memorizar as características dos suspeitos e repasse à PM;

- Se for vítima de assédio, procure uma delegacia próxima ou DDM;

- Se beber, não dirija.

- Folião, divirta-se sem ultrapassar os limites, respeitando o espaço do outro.

Confira a programação completa do Carnaval 2020:

GINÁSIO MILTON OLAIO FILHO - ÁREA DO ESTACIONAMENTO INTERNO - CARNAFUNK

DIAS 21, 22, 23 e 24/2 - 20h às 01h

DIA 25/02 - 19h às 23h

Programação especial para juventude - Mix de Carnaval e funk com Grupos de Samba da Cidades e Djs.

PRAÇA XV DE NOVEMBRO:

Dia 22/02 (sábado)

18h às 21h - Banda Doce Veneno

21h às 23h - Banda Sapeca Yayá - com Regina Dias

Dia 23/02 (domingo)

16h às 20h - Marchinhas de Carnaval

20h30 às 23h - Banda Vinil 78

Dia 24/02 (segunda-feira)

18h às 21h - Banda Doce Veneno

21h às 23h - Banda Maria vai com os Outros - Diego Lima

Dia 25/02 (terça-feira)

16h às 20h - Grupo SamBanda Show

FESC (VILA NERY)

Dia 22/02 (sábado)

16h às 18h – Show com Regina Dias

18h às 20h - Banda Babilônia

Dia 24/02 (segunda-feira)

16h às 18h – Banda Soul Mundo

18h às 20h - Flora Reyes e Grupo

PRAÇA RONALD GOLIAS – CIDADE ARACY II

Dia 22/02 (sábado)

19h às 20h – Execução de músicas carnavalescas

20h às 23h - Apresentação de Betinho Max

ÁGUA VERMELHA (RUA BELA CINTRA)

Dia 22/02 (sábado)

19h às 22h - Banda Alegria Brasil

Dia 23/02 (domingo)

16h às 20h – DJ Tiago Costa

SANTA EUDÓXIA – RODOVIÁRIA

Dia 23/02 (domingo)

16h às 20h - Animação com DJ Bruno Tony.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também