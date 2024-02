Policiais militares de São Carlos prestam homenagem a colegas mortos na baixada santista

SIGA O SCA NO

Homenagem póstuma: PMs de São Carlos homenageiam colegas de fardas mortos na baixada santista - Crédito: Maycon Maximino

Policiais militares de São Carlos prestaram homenagem aos policiais mortos em confrontos com criminosos na baixada santista nos últimos dias. O ato solidário e póstumo, ocorreu na praça Coronel Salles, no Centro. PMs prestaram continência durante 1 minuto, com sirenes das viaturas ligadas.

Há meses, PMs têm sido mortos por criminosos em cidades litorâneas. Os confrontos acontecem contra integrantes de possíveis facções criminosas.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também