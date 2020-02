Polícia Militar utilizará todo efetivo para proporcionar um Carnaval seguro para os foliões

Tenente-coronel Valdemir Guimarães Dias - Crédito: Arquivo SCA

Proporcionar dias de folia com segurança para quem participa e para quem promove. Desta forma, a Polícia Militar prepara um forte esquema para que o Carnaval aconteça sem nenhum tipo de incidente. Pelo menos este é o desejo do tenente-coronel Valdemir Guimarães Dias, que comanda o 38º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I) de São Carlos que atua também nos municípios de Ribeirão Bonito, Dourado, Ibaté, Descalvado, Santa Rita do Passa Quatro e Porto Ferreira.

Desde o último sábado, 15, teve início a operação “Carnaval Mais Seguro”, lançada pelo Governo do Estado. Em Porto Ferreira a PM já atuou, uma vez que os dias de folia tiveram início sexta-feira, 14, onde blocos se enfrentam em uma disputa carnavalesca. O evento é um dos mais tradicionais do interior paulista.

“Nesta operação todo efetivo será empregado. Os PMs que atuam na área administrativa, bem como aqueles que iriam entrar em férias. Neste ano, que é de eleição, mais eventos acontecem em todo o Estado e estaremos atuantes em todos os municípios”, garantiu Guimarães Dias.

COMPANHIAS

O comandante da PM da região de São Carlos disse que nesta segunda-feira, 17, a coordenação regional do 38º Batalhão fechará as escalas e os policiais serão distribuídos nos sete municípios da região de São Carlos e haverá reforço do policiamento com a tropa interna que irá reforçar as quatro companhias da PM, instaladas nas cidades de São Carlos, Ribeirão Bonito, Descalvado e Porto Ferreira.

SÃO CARLOS

A operação Carnaval Mais Seguro começa dia 22 em São Carlos e segue até o dia 25, com uma programação que atenderá todas as faixas etárias com marchinhas de carnaval ao carnafunk. As apresentações serão realizadas na Praça XV (Doutor Christiano Altenfelder Silva), ginásio municipal de esportes Milton Olaio Filho, Fundação Educacional São Carlos (Fesc), Praça Ronald Golias, no Antenor Garcia e nos distritos de Água Vermelha e Santa Eudóxia.

O comandante do 38º Batalhão de Polícia Militar da região de São Carlos informou que a Secretaria de Segurança Pública (SSP), mapeou um total de 2.815 eventos carnavalescos que vão ocorrer em todas as regiões do Estado de São Paulo.

