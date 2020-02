Crédito: Arquivo SCA

Sexta-feira (21/02) e Sábado (22/02)





Frente fria desloca-se pelo litoral da região Sudeste, mantendo as instabilidades no estado de São Paulo, ocasionando muita nebulosidade e ocorrências de chuvas com trovoadas isoladas. As chuvas terão maior intensidade a partir da tarde.

IPMET

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também