PM reforça policiamento em Santa Eudóxia e Água Vermelha

Reunião no 38º Batalhão da Polícia Militar neste dia 27, quando foi anunciado reforço do policiamento nos distritos - Crédito: Divulgação

O policiamento nos distritos de Água Vermelha, Santa Eudóxia e nos loteamentos de chácaras da região será reforçado. A Polícia Militar apresentou os novos responsáveis pela tarefa que será permanente, o sargento Jenuy Carlos Fonseca e o soldado Valdir Levez.

O anúncio foi feito pelo comandante do 38º Batalhão da Polícia Militar, tenente coronel Waldemir Guimarães Dias, e comandante da 1ª Companhia, capitão Renato Gonzales, aos vereadores Roselei Françoso (REDE), Moisés Lazarine (DEM) e João Muller (MDB), licenciado e atual secretário de Habitação nesta quinta-feira (27). O chefe da Fiscalização da Prefeitura, Rodolfo Tiberio Penela, também acompanhou a reunião.

A demanda foi apresentada pelos vereadores no dia 29 de janeiro, quando o comando já havia antecipado que escalaria o policial Jenuy para cuidar dos distritos. “Essa é uma solicitação dos três vereadores em nome da população que estamos atendendo”, frisou o coronel Dias.

Segundo o comandante da 1ª Companhia, os policiais estarão presentes nos distritos para estreitar a relação com a sociedade, moradores e comerciantes. “Faremos tolerância zero na fiscalização de trânsito e no combate aos crimes”, destacou.

O secretário de Habitação registrou que um dos principais problemas é a falta de recursos. “Não temos grandes problemas nos distritos a não ser as drogas”, observou. “Mais de 70% dos moradores de Santa Eudóxia vivem com um salário mínimo”, observou.

O vereador Roselei concordou com Muller quanto ao problema das drogas e salientou que assim como em Santa Eudóxia, Água Vermelha também apresenta problemas específicos. “Principalmente porque é um local de passagem, por isso ter mais uma viatura rodando e atuando nestes locais será fundamental”, observou.

Já o vereador Moisés Lazarine, além de agradecer o atendimento do pleito, disse que irá solicitar uma reunião do Conselho Municipal de Segurança para discutir a legislação criminal.

O coronel Dias pediu o apoio dos vereadores e da Prefeitura para reformar o posto policial de Santa Eudóxia. O sargento Jenuy irá identificar quais as necessidades do posto. “Vamos contribuir no que for necessário”, disse Roselei.

