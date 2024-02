PM entrega certificados de curso de trânsito ministrado a guardas e agentes de trânsito de São Carlos

Crédito: divulgação

Foram entregues nestas quinta-feira (29) os certificados do Curso de Capacitação do Código Nacional de Trânsito (CTB) ministrado pelo 2º Tenente da Polícia Militar, Thiago Carvalho aos agentes de trânsito e guardas municipais de São Carlos.

Essa atualização se faz necessária devido uma alteração na Lei do Código de Trânsito (Lei 14.599/23), que possibilita aos agentes municipais efetuar autuações que eram atribuídas somente a Polícia Militar.

O curso que contou com aulas práticas e teóricas e foi realizado no prédio da FESC, na Vila Nery, onde foram repassados principais pontos do CTB, as principais infrações e autuações que são feitas no dia a dia.

Agora, com a implantação da nova legislação, os agentes municipais também têm autoridade para abordar os motoristas, para fazer testes do bafômetro, verificar escapamentos, solicitar a CNH, documentos do veículo, podendo autuar praticamente todas as infrações que eram atribuídas exclusivamente ao Estado.

