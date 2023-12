Terreno abandonado causa preocupação na Vila Carmem

Lixo, mato alto e pessoas suspeitas: química que tem tirado o sono de moradores na Vila Carmem - Crédito: Divulgação

Um imóvel, na esquina das ruas Bispo Cesar Dacorso Filho com a Jerônimo da Costa Terra, na Vila Carmem, se tornou um problema para moradores no entorno.

Na tarde desta terça-feira, 5, entraram em contato com a reportagem do São Carlos Agora e denunciaram que pessoas suspeitas e animais peçonhentos têm tirado a tranquilidade.

De acordo com um dos reclamantes, no terreno havia uma casa que foi demolida e os escombros fez com que moradores em situação de rua, viciados em entorpecentes e pessoas que trabalham com material reciclável tornassem o local um “verdadeiro caos”.

Para piorar, informaram, devido ao abandono, o mato cresceu e fez com que animais peçonhentos se procriassem no local. “São ratos, escorpiões e cobras que estão invadindo nossas residências”, disse. “Precisamos de uma limpeza urgente neste local”, finalizou.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também