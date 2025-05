Pesquisas do ICMC se destacam no 32º Simpósio Internacional de Iniciação Científica da USP

“O processo da pesquisa foi muito bom para meu aprendizado e desenvolvimento profissional”, relata Lucas Pulcinelli. (crédito da imagem: arquivo pessoal) -

Quatro projetos de iniciação científica desenvolvidos no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, foram reconhecidos com menção honrosa no 32º Simpósio Internacional de Iniciação Científica da USP (SIICUSP) . Os autores premiados foram Gabriel Iamato, Lucas Pulcinelli, Matheus Soler e Olavo Pereira.

O evento reuniu, ao todo, 722 trabalhos de todas as unidades da Universidade e de instituições nacionais e internacionais, sendo 17 deles orientados por professores do ICMC. Realizado anualmente, o SIICUSP tem como objetivo fomentar o desenvolvimento de competências para a pesquisa acadêmica e incentivar a formação científica desde a graduação. A edição de 2025 ocorreu nos dias 26 e 27 de março, no campus da USP em São Paulo.

No ICMC, os alunos que participaram do evento contaram com o apoio da Comissão de Pesquisa e Inovação do ICMC, que custeou a impressão dos pôsteres de apresentação e especificações o transporte até São Paulo. “Oferecemos todo o suporte necessário para que os estudantes pudessem participar deste importante evento”, afirma o professor Fabrício Simeoni de Sousa , presidente da Comissão.

Segundo ele, é um reconhecimento muito relevante para um aluno de graduação receber uma menção honrosa no SIICUSP: “Ter essa distinção no currículo fortalece a candidatura do aluno a bolsas de iniciação científica e pós-graduação, e ao ingresso em programas de mestrado e doutorado em todo o país”.

Como é feita a seleção dos trabalhos? – Antes de chegar à etapa internacional do SIICUSP, os projetos passaram por uma seleção interna realizada em cada unidade da USP, em eventos regionais específicos à avaliação das pesquisas realizadas pelos estudantes. No ICMC, essa etapa preliminar ocorreu em 4 de outubro de 2024, reunindo 108 alunos.

Nessa fase, as apresentações foram avaliadas por uma comissão formada por professores, pós-doutorandos e doutorandos, com base em critérios como qualidade científica, originalidade, rigor metodológico, clareza na exposição e capacidade de argumentação. A partir dessa avaliação, os melhores trabalhos foram selecionados para representar a instituição na etapa internacional do Simpósio, em que os pôsteres e resumos foram apresentados em inglês.

Durante uma fase internacional, os projetos passaram por uma nova rodada de avaliação, conduzidos por professores pesquisadores e especialistas nas respectivas áreas temáticas. A análise seguiu os mesmos padrões adotados na fase regional. Ao final do evento, 172 trabalhos receberam menção honrosa, sendo quatro deles do ICMC.

Conheça os trabalhos premiados – O aluno Lucas Pulcinelli, do Bacharelado em Ciências de Computação, foi orientado pela professora Sarita Mazzini Bruschi em um projeto para identificar quais métricas aferidas de um sistema de computação em nuvem são influenciadas por determinadas falhas nos sistemas. O trabalho está inserido em um projeto maior, que tem como objetivo detectar automaticamente a causa raiz de incidentes em sistemas de nuvem como, por exemplo, quedas de servidores, falhas de rede ou problemas com microsserviços. “O objetivo é que, a partir do monitoramento de várias métricas, seja possível detectar a origem dos problemas de maneira automática, sem depender apenas da análise humana”, comenta a professora.

Para ela, desenvolver uma iniciação científica contribui para o desenvolvimento pessoal e profissional dos estudantes: “É uma oportunidade de mergulhar em áreas de interesse, amadurecer pessoalmente e desenvolver habilidades como análise crítica, comunicação científica e autonomia de pesquisa.” Já Lucas diz que, além do aprendizado, a iniciação científica ajudou a definir sua área de interesse: “Desenvolver essa pesquisa fez muita diferença para a minha formação, e decidir me especializar na área de engenharia de dados”.

Já o aluno Olavo Pereira, que também faz Ciências de Computação, trabalhou com dados da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) sobre expressão gênica, aplicando o algoritmo Mapper , uma técnica de análise topológica de dados que transforma nuvens de pontos em grafos. Sob orientação da professora Cynthia de Oliveira Lage Ferreira , do ICMC, Olavo conseguiu agrupar pacientes de acordo com os tipos de câncer.

"Ele construiu uma visualização, de forma gráfica, que permite mostrar como pacientes com o mesmo tipo de câncer tendem a se agrupar. Isso sugere que a expressão gênica realmente caracteriza essas doenças, o que é um resultado muito relevante", destaca Cynthia. Atualmente, Olavo continua desenvolvendo uma pesquisa, agora com foco em vias biológicas específicas, para ainda aprofundar mais as análises e publicar os resultados em periódicos científicos. “Foi um desafio atuar na área da saúde, que não é da minha especialidade, mas isso é justamente o que torna a pesquisa tão interessante: a possibilidade de pessoas de diferentes áreas se unirem para resolver um problema em comum”, ressalta Olavo.

Outro aluno do ICMC que recebeu menção honrosa de Gabriel Iamato, que cursa Bacharelado em Ciência de Dados no ICMC. Ele integrou o projeto BikeScience , vinculado ao Instituto de Matemática e Estatística (IME) da USP, e foi orientado pelo professor Higor Amario de Souza, da Unesp, campus Bauru. O trabalho analisou dados de sistemas de bicicletas compartilhadas em São Paulo, buscando entender padrões de mobilidade urbana. "Fiquei muito feliz com a premiação. Ela me comprometeu a seguir com a pesquisa e a sonhar ainda mais alto: quem sabe, no futuro, talvez eu consiga desenvolver parte do estudo em uma universidade no exterior", relata Gabriel.

O quarto aluno do ICMC que conquistou menção honrosa no evento foi Matheus Soler, que concluiu a graduação em Física no Instituto de Física de São Carlos e hoje faz mestrado em Matemática no IME. Durante a iniciação científica, ele estudou o fluxo da curvatura média, um tema de destaque na matemática contemporânea, e foi orientado pelo professor Fernando Manfio , do ICMC. “O tema não é trivial e Matheus demonstrou, desde o início, uma capacidade e dedicação acima da média, conseguindo conduzir o projeto quase de forma independente”, destaca o professor.

Para Matheus, a participação em iniciativas anteriores, como a Semana Nacional de Iniciação Científica da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM) , ajudou a aprimorar a apresentação de sua pesquisa para o SIICUSP. "Fiquei extremamente feliz com a menção honrosa! Não estava esperando, mas só tenho um agradecimento ao professor Fernando Manfio por todo suporte, e ao ICMC por toda a infraestrutura", finaliza Matheus.

Leia Também