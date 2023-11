Pesquisador da USP São Carlos dá dicas de como se preparar para concursos públicos

SIGA O SCA NO

Já com o doutorado concluído, são muitos os jovens pesquisadores - principalmente pós-docs - que, embora continuem a desenvolver as suas atividades científicas nas mais variadas instituições de ensino superior do país, sonham em poder fazer um concurso público para ingressarem como docentes em uma universidade.

Para qualquer candidato, passar em um concurso público para docente de uma universidade pública é algo extremamente importante não só para sua vida profissional, como, também, para sua vida pessoal, já que é um degrau que num futuro mais ou menos rápido será um diferencial importante em todos os sentidos.

Ansiedades diversas, nervosismo e por vezes fortes angústias costumam assolar quem pretende seguir essa carreira de docência no ensino superior, sendo que quase sempre o concurso público é considerado uma espécie de meta intransponível, o que não é verdade.

E, foi pensando nesses jovens que pretendem conquistar um lugar na docência superior, que o pesquisador do Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP), Prof. Valtencir Zucolotto, decidiu preparar um minicurso para que esses(as) candidatos(as) se preparem da melhor forma para os concursos de admissão para essa carreira.

Através de um tema inédito e com a disponibilização gratuita de um conjunto de materiais exclusivamente elaborados para o efeito, o Prof. Valtencir Zucolotto auxilia os pesquisadores a conquistarem esse patamar de suas carreiras e a entenderem quais são os tópicos mais importantes e como é a dinâmica de um concurso público.

Confira no link abaixo tudo o que precisa saber sobre esse assunto e as dicas dadas pelo Prof. Valtencir Zucolotto.

https://www.youtube.com/watch?v=WEa6zueyNLk (Rui Sintra - jornalista - IFSC/USP)

