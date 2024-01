Pesquisa da UFSCar sobre dor lombar crônica busca voluntários

Crédito: Divulgação

Uma pesquisa de Iniciação Científica, desenvolvida no Departamento de Fisioterapia (DFisio) da UFSCar, convida pessoas voluntárias para participarem de estudo sobre dor lombar crônica. A iniciativa vai oferecer, gratuitamente, uma sessão de terapia manual, com exibição de vídeo sobre a técnica, e a expectativa do projeto é que esse tipo de terapia possa aliviar a dor na coluna. O estudo é feito pela graduanda Bianca Campanha, sob orientação de Thais Chaves, docente do DFisio, e tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).

De acordo com a estudante, a dor lombar é uma das condições mais prevalentes de dor no mundo, como mostra uma iniciativa internacional chamada Global Burden of Disease, cuja pesquisa mais recente indicou a dor lombar como a principal causa de incapacidade que prejudica as atividades da pessoa acometida, no trabalho, lazer ou nas atividades de vida diária. "Estudos que buscam identificar tratamentos para a dor lombar são necessários, especialmente para a dor lombar crônica em que o paciente precisa de muitos atendimentos em saúde. Neste caso, o paciente que convive com dor há pelo menos 3 meses, e o tratamento é mais difícil. Por isso, o paciente fica dependente de serviços de saúde e isso gera muitos gastos públicos. A descoberta de tratamentos efetivos pode levar à economia de gastos públicos com serviços de saúde", explica a graduanda destacando a importância do estudo.

A terapia manual, que será aplicada na pesquisa, é uma técnica em que o fisioterapeuta realiza manobras com as mãos e os movimentos na coluna parecem ativar mecanismos que causam alívio da dor, parecidos com os analgésicos, mas sem os efeitos colaterais desse tipo de medicação. "Apenas fisioterapeutas podem aplicar esse tratamento e o alívio da dor pode ajudar as pessoas a realizarem suas atividades. Essa melhora pode durar vários dias", complementa Bianca Campanha.

Os participantes do estudo assistirão a um vídeo sobre a técnica, responderão questionários e receberão uma sessão de terapia manual. Será necessária apenas uma visita ao Laboratório de Pesquisa sobre Movimento e Dor (LabMovDor) do DFisio. Pessoas entre 18 e 55 anos, com dor lombar crônica (há, pelo menos, três meses), que não estejam grávidas nem tenham passado por tratamento fisioterapêutico nos últimos 90 dias, podem participar da pesquisa, de forma gratuita. Interessados devem entrar em contato com a pesquisadora pelo WhatsApp (19) 99245-3534.

