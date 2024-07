Pesquisa da UFSCar investiga o turismo LGBTQIAPN+

SIGA O SCA NO

Crédito: Freepik

Até o dia 27 de julho, uma pesquisa realizada por estudantes da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), sob a supervisão do professor Cesar Alves Ferragi, do Departamento de Geografia, Turismo e Humanidades (DGTH-So) do Campus Sorocaba da Instituição, recebe contribuições a respeito do turismo LGBTQIAPN+ e hábitos de consumo desse público durante uma viagem.

O objetivo do trabalho é compreender a experiência e o acolhimento do turista LGBTQIAPN+ em serviços e destinos turísticos. A participação deve ser feita por meio deste formulário online (https://forms.gle/qxHe8Q6JrPmbiNr16) e todas as informações fornecidas serão tratadas de forma confidencial.

De acordo com Ferragi, o levantamento quer descobrir em que medida os viajantes desse segmento já contrataram algum tipo de serviço ou produto específico voltado aos turistas LGBTQIAPN+ durante uma viagem e se em algum momento a agência de viagem já ofereceu dicas de destinos LGBTQIAPN+.

A pesquisa foi lançada durante a Feira Cultural da Diversidade realizada no dia 30 de maio, no Memorial da América Latina, em São Paulo. A iniciativa tem parceria com a Associação Internacional de Turismo LGBTQ+ (IGLTA) e a Universo Diverso Community, voltada para o turismo LGBTQIAPN+.

A Feira

Durante a feira, foram ofertadas informações a respeito de destinos LGBTQIAPN+, com a participação de estudantes de diversos cursos da UFSCar, em especial do curso de Turismo do Campus Sorocaba.

A Feira Cultural da Diversidade se consolida a cada ano como um dos principais eventos da comunidade LGBTQIAPN+ do Brasil, reunindo milhares de pessoas para celebrar a diversidade, o empreendedorismo e a cultura. O evento ofereceu uma plataforma gratuita para empreendedores e artistas LGBTQIAPN+ apresentarem seus produtos, serviços e talentos para um público amplo e diversificado. Em 2024, a Feira teve mais de 200 expositores, além de apresentações musicais, teatrais, de dança e diversas outras atividades culturais.

