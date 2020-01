Pediatria da Santa Casa recebe carrinhos elétricos doados pela Suzantur

Crédito: Daniele Merola

Os corredores da Pediatria da Santa Casa de São Carlos ficaram mais divertidos na manhã deste domingo, 26. As cadeiras de rodas e as macas deram espaço para um transporte mais encantador. Isso porque a Transportadora Turística Suzano Ltda. – Suzantur, empresa que faz o serviço de transporte coletivo na cidade, presenteou a ala Pediátrica com dois carrinhos elétricos.

Os carrinhos serão utilizados para locomoção das crianças até o Centro Cirúrgico ou Salas de Exames. A ideia é promover aos pequenos pacientes um atendimento hospitalar lúdico e humanizado. Além disso, esses brinquedos ajudam a amenizar a ansiedade e o estresse, comuns antes da realização dos procedimentos, tranquilizando, assim, a criança, os pais e também os profissionais. Dessa forma, o que era um momento de desconforto, se torna mais leve.

De acordo com a Gerente de RH da Suzantur São Carlos, Ana Paula Grosso, esse é um conceito já usado em várias outras cidades e países: “a Suzantur presenteia a Pediatria com essa doação, pois é um projeto já existente em outros hospitais. Ficamos agradecidos por colaborar e implantar esse conceito na Santa Casa de São Carlos. Isso ajuda a amenizar a dor das crianças num momento tão crítico e tenso das cirurgias”.

Guiados por controle remoto, os pequenos Toyotinhas acionam buzina, piscam os faróis, possuem cinto de segurança, tocam música e suportam até 30kg.

Segundo Lorrayne das Neves, mãe da pequena Laura de 4 anos, os resultados já foram vistos hoje, pois a filha não queria parar de brincar:” minha filha já estava de alta no momento da entrega dos carrinhos. Ela não queria nem ir pra casa. Isso ajudou ainda mais na recuperação dela, e tenho certeza que vai ajudar muitas outras crianças”.

“Esse presente da Suzantur indica a sensibilização da sociedade para com as crianças da Pediatria. É um olhar diferenciado para o processo de tratamento que a Santa Casa oferece aos seus pacientes. Esse presente vai fazer a diferença no tratamento das crianças”, afirma Solange Rezende, voluntária e uma das coordenadoras do grupo Amor em Gotas que alegra a Pediatria há quase 20 anos.

Na oportunidade, o provedor da Santa Casa, Antônio Valério Morillas Júnior, destacou a importância desse presente para a Pediatria: “ações como essa fazem parte da filosofia do hospital. Temos um compromisso de humanizar cada vez mais o atendimento. Esse gesto da Suzantur, que já é uma empresa amiga da Santa Casa, nos ajuda em vários aspectos. Tanto na responsabilidade social da empresa com a cidade como, principalmente, na recuperação rápida das crianças. A Santa Casa agradece os presentes”.

Também estiveram presentes na entrega dos carrinhos: o advogado da Suzantur, Luis Luppi, a Assessora de Imprensa da Suzantur, Vanessa Gurian, a Assistente Social da Santa Casa, Dayane Costa, a Enfermeira da Pediatria, Mariana de Lima, o Pediatra, Dr José Jorge de Oliveira, a Médica Residente, Daniele Suzuki, Rafael Almeida e Fernando Sorbone do Administrativo da Suzantur, Ana Paula Ferreira do Patrimonial da Santa Casa e vários voluntários do Grupo Amor em Gotas.

