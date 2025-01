Paróquia São José promove a tradicional Festa do Milho 2025

Compartilhar no facebook

A Paróquia São José, localizada na Vila Monteiro, convida a comunidade para a Festa do Milho 2025, que aconteceá dos dias 21 a 23 de fevereiro e contará com shows ao vivo, comidas típicas, boa música e muita diversão. O evento acontecerá às 19h30, com abertura especial e Santa Missa às 18h.

Programação musical:

21/02 : Abertura com show de Atos Henrique e da Banda Doce Veneno .

: Abertura com show de e da . 22/02 : Show da dupla sertaneja João Carlos e Bruno .

: Show da dupla sertaneja . 23/02: Encerramento com show da dupla Santu e Moraes.

O evento será realizado na Rua Silvério Ignarra Sobrinho, s/n, em São Carlos.

Para mais informações, entre em contato pelo telefone (16) 3368-6044

O evento conta com o apoio do São Carlos Agora

