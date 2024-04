Paróquia São João Paulo II realiza show beneficente para ajudar Davi, de 2 anos, com doença rara

A Paróquia São João Paulo II, em São Carlos, convida a comunidade para um show beneficente que será realizado no dia 1º de maio. A renda do evento será destinada a diversas causas, com foco principal na história do pequeno Davi, de apenas 2 anos de idade, que enfrenta uma doença progressiva e rara.

Davi nasceu em Araraquara e desde cedo luta contra uma condição que o impede de enxergar, falar e se alimentar de forma natural. Sua nutrição é feita exclusivamente por meio de uma sonda gástrica.

Apesar dos desafios, Davi é uma criança cheia de vida e amor, que inspira a todos que o cercam. Sua história ganhou ainda mais força nas redes sociais, através do perfil no Instagram @milagredeamor, onde seus pais compartilham os momentos e as conquistas do pequeno guerreiro.

A luta por um tratamento digno

Davi recebe acompanhamento médico no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, mas o diagnóstico preciso de sua doença ainda não foi fechado. O que se sabe é que seu corpo não produz a energia necessária para se manter em funcionamento.

Até outubro de 2023, Davi recebia gratuitamente uma fórmula nutricional específica, essencial para sua saúde. No entanto, ao completar 2 anos, o fornecimento foi cortado pelo estado, gerando grande angústia para a família.

“Demorou um mês, não chegou e fui atrás para saber o que estava acontecendo. Foi explicado que não chegaria mais porque ele fez dois anos e, após dois anos, o fornecimento é cortado”, contou Henrique Salviato Erct, 33, pai de Davi.

Cada lata da fórmula custa cerca de R$ 200, e Davi consome em média 16 latas por mês, totalizando um gasto superior a R$ 3.200. Sem condições de arcar com esse valor, a família busca alternativas para garantir o tratamento adequado para o Davi.

O show beneficente: uma oportunidade para ajudar

O show beneficente da Paróquia São João Paulo II tem como objetivo principal arrecadar fundos para a compra de uma cama especial para o Davi, que custa em torno de R$ 3.000. A cama proporcionará maior conforto, segurança e qualidade de vida para o menino.

Além disso, o evento também visa auxiliar em outras necessidades da família e contribuir com duas instituições de caridade: a Obra Divina Misericórdia e o Projeto Salvando Almas da própria Paróquia.

Serviço

Data: 1º de maio de 2024

Local: R. Fortunato Dovigo, 520 - Jardim Embaré

Horário: 15h às 21h