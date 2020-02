Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro realiza Noite do Pastel

População está convidada para comparecer ao evento solidário - Crédito: Marcos Escrivani

A Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, localizada na Vila São José, em São Carlos, realiza neste sábado, 15, a Noite do Pastel, a partir das 18h.

Além dos deliciosos pastéis, também será oferecido serviço de bar completo e terá show de prêmios com cartelas vendidas na hora.

O padre Batista Donizetti Costa convida a população para participar do evento, que terá a renda revertida para manutenção da paróquia. “Gostaria de convidar toda a comunidade, todos os devotos de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, para participarem da Noite do pastel e com isso ajudar a paróquia”, comentou.

A acontecerá no salão paroquial localizado na rua Francisco Stella, s/n, na Vila São José, em São Carlos.

