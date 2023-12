Papai Noel visita abrigo de idosos e emociona internos

Muita emoção marcou visita do Papai Noel Solidário ao Abrigo de Idosos - Crédito: Divulgação

Se puder, chore e se emocione. Afinal, é Natal, época de emoção e magia. A mágica de fazer as pessoas de comoverem e praticarem ações sociais. Levar carinho e empatia para parentes, amigos e para famílias carentes. Tem ainda aqueles que procuram levar felicidade para grupo de pessoas que ficam a maior parte do tempo reclusas.

E assim foi para os internos do Abrigo de Idosos “Dona Helena Dornfeld” que tiveram uma visita pra lá de especial. Se tornaram crianças novamente ao poder receber um abraço fraterno do Papai Noel.

O “Bom Velhinho”, personificado na pessoa do autônomo Marcelo Silveira do Patrocínio foi até a instituição filantrópica e ficou por horas com os idosos ao lado da esposa Irene Bach Mantuani do Patrocínio e de Paloma Chiccolli e sua mãe, Maria Chiccolli.

Participaram da ação social ainda, os voluntários Jeferson Francisco Bacaro, Giuliano Bragatto e Rodrigo Digão Domingos Pereira. Mas a visita teve surpresas, já que as crianças de todas as idades ganharam lembranças e o abrigo de idosos, através de uma campanha solidária, recebeu alimentos, fraldas geriátricas, sabonetes líquidos, lençóis, leite, entre outros produtos. Esta foi a 20ª edição do Papai Noel Solidário idealizado por Marcelo.

“Apesar do calor, pois minha roupa é americana original de veludo (faço uma preparação especial para esta ação), foi um dia maravilhoso. Tudo como planejado. Voluntários, caminhão, apoio de minha esposa Irene e da amiga Paloma. Mesmo com tanta experiência nessa ação, confesso, por vários momentos dentro do asilo, meus olhos se encheram de lágrimas. Tive que ser forte, para não demonstrar! Ouvia dos idosos cada palavra, frases, de encher o coração de alegria! Demonstração de carinho, afeto não faltaram, deles para comigo e nós pra eles! Só tenho a agradecer a Deus, por me dar saúde para continuar fazendo essa ação e também sempre lembrando de agradecer a todos voluntários e colaboradores. Sem eles, nada aconteceria! Gratidão sempre”, disse o autônomo.

De acordo com Marcelo, após saírem do abrigo de idosos, a caravana natalina foi até uma pequena comunidade perto da base da Polícia Rodoviária, às margens da rodovia Washington Luís (SP-310), onde ocorreu uma segunda festa, com a entrega de pirulitos para a aproximadamente 40 crianças.

Na oportunidade, segundo Marcelo, na comunidade ocorreu uma grata coincidência: houve o encontro com voluntários do projeto social Leite Sem Fronteiras, que estavam distribuindo centenas de litros de leite para famílias carentes. “Achei lindo esse encontro de pessoas generosas”.

“A intenção dessa publicação, é contagiar mais pessoas a fazer o mesmo. Se doar um pouquinho ao próximo, o mundo ainda tem esperança”, finalizou Marcelo.

