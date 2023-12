Papai Noel dos Correios - Adote sua cartinha até sexta-feira

Cartinha Natal Correios - Crédito: divulgação

Padrinhos e madrinhas do interior de São Paulo que desejam tirar o sonho de uma criança do papel têm até o dia 15 de dezembro para acessar o blog da campanha: blognoel.correios.com.br ou se dirigir até uma agência dos Correios participante para escolher sua cartinha. A relação de agências está disponível no blog.

Os padrinhos e madrinhas que já adotaram devem se atentar ao prazo da entrega dos presentes: dia 18 de dezembro. A maioria das cartas já adotadas, um total de 44% no interior de São Paulo contempla estudantes de escolas públicas, instituições e abrigos socieducativos e os presentes precisam ser entregues antes do fim do ano letivo.

Novas adoções – Em todo o Brasil, há ainda 93 mil cartas disponíveis para adoção. No interior de São Paulo, mais de 15 mil cartas ainda estão à espera de um padrinho ou madrinha.

Por isso, os Correios receberão até o dia 18 de dezembro em suas agências brinquedos como slime, carrinhos, bolas, bonecas ou ainda camisas de time de futebol, calçados e material escolar - que são os mais pedidos entre as crianças. Essas doações de brinquedos serão direcionadas para as crianças que ainda não foram atendidas, em diversos estados brasileiros.

História – A campanha Papai Noel dos Correios começou quando carteiros, que não sabiam o que fazer com as cartas enviadas pelas crianças ao Papai Noel, e decidiram atender aos pedidos. Com o passar do tempo, a empresa criou um programa corporativo para disponibilizar as cartas para adoção por suas empregadas e seus empregados e por toda a sociedade.

Desde o início da campanha, mais de 6 milhões de crianças tiveram seus pedidos atendidos. Em 2022, os Correios disponibilizaram 252 mil cartas, das quais 187 mil foram adotadas.

Fique atento - Os Correios não distribuem cartas para adoção diretamente à população, em suas residências. As cartinhas do Papai Noel dos Correios ficam disponíveis apenas nos locais indicados no blog. E para que a empresa possa acompanhar as adoções e as entregas dos presentes, os padrinhos ou madrinhas devem cadastrar o CPF ou CNPJ.

