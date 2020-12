Papai Noel da ONG Mid inicia visitas para crianças e adultos com necessidades especiais

Crédito: Marcos Escrivani

A terça-feira, 1 de dezembro, marcou o início do 3º Natal Solidário da ONG Mid e a partir desta data, crianças, adultos e idosos com necessidades especiais receberão até o dia 14, a visita do Papai Noel e de suas assessoras que levaram brinquedos e guloseimas para aqueles que estão cadastrados na organização não governamental, bem como irmãos e primos com idade inferior a 12 anos.

As visitas serão a partir das 19h e por serem pessoas que estão no grupo de risco da Covid-19, os protocolos de segurança são rígidos, com o uso de máscaras e álcool em gel.

A primeira família a receber a visita de Papai Noel em uma noite encantada foi o pequeno Thales Gabriel, de apenas 4 aninhos. Ele sobrevive devido a equipamentos e se alimenta por sonda.

Criado pelos avós corujas Elisabeth e José Paulino, mora no Jardim Santa Angelina. No noite de magia, estava com os priminhos Cézar, Daniel, Raí e Alexandre.

As cinco crianças receberam presentes e guloseimas das mãos do Bom Velhinho em uma noite marcada pela emoção. “São pessoas carentes. Não só financeiramente. Mas de carinho, de um bom bate papo. Devido a pandemia, não saem de casa para nada. São 30 minutos de alegria, de brincadeiras onde a gente esquece os problemas do mundo e proporciona o sorriso em uma criança com problemas de saúde”, disse Cássia Regina de Camargo Pau, presidente da ONG Mid. Durante a visita esteve ainda Daniele Cristina Pau da Silva, Amanda Maria dos Santos e o Papai Noel Giovano Rodrigo Gonçalves.

MARATONA DE NOITES ENCANTADAS

A visita a casa de Thales Gabriel foi a primeira visita. Uma maratona de noites encantadas está prevista até o dia 14 de dezembro, quando outras 24 famílias cadastradas irão receber a visita de Papai Noel.

“Vai ser a canseira mais gostosa que vamos ter na vida. É o terceiro ano, mas iremos sair com a alma rejuvenescida”, disse Cássia.

Já no dia 12 de dezembro, sábado, das 14h às 17h, será realizado em frente ao salão social da paróquia São Joao Batista, no Jardim Santa Felícia, o 3º Natal Solidário da organização, mas que será no estilo drive thru para proporcionar toda a segurança aos pequenos que irão ver o Papai Noel Cadeirante.

Serão 178 crianças de famílias cadastradas que receberão presentes e guloseimas. “É uma ansiedade pra lá de gostosa. Estamos aguardando este dia com uma grande alegria”, garantiu Cássia.

