Roda de Conversa sobre Autismo acontece no próximo dia 9 em São Carlos

O encontro é aberto ao público e acontecerá 19h na padaria Paparico Pães e Prosa que fica na Av. Pedro Muszkat, 912, ao lado do Condomínio Faixa Azul.

As vagas são limitadas Para participar, basta se inscrever nesse link

No próximo dia 09 de abril, mês da conscientização de Autismo, terá roda de conversa gratuita com especialistas renomadas no assunto, onde juntas, irão compartilhar seus conhecimentos, perspectivas e experiências, além de esclarecer dúvidas.