Palestra e lançamento de livro acontecem no CDCC-USP nesta quinta-feira, 7

Crédito: Divulgação

A biblioteca do Centro de Divulgação Científica e Cultural da USP São Carlos (CDCC-USP) receberá o lançamento do livro MicroMetaFísica nesta quinta-feira, 7. O evento terá início com a palestra A Arte que mora ao lado - como reduzir a barreira de entrada às artes, que acontecerá no auditório do CDCC a partir das 19 horas.

O autor e palestrante é José Augusto Santos, formado em matemática no Instituto de Ciências Matemáticas e Computacionais da USP de São Carlos. Ele dirige o canal Algumas Palavras no YouTube, onde debate diversos temas sob uma perspectiva filosófica. MicroMetaFísica é seu primeiro livro publicado.

O evento é gratuito e aberto ao público em geral: basta o comparecimento ao prédio do CDCC, que se localiza na Rua Nove de Julho, 1227, Centro - São Carlos, SP.

Saiba mais sobre o livro

MicroMetaFísica é uma coletânea de 52 microcontos que, por um lado, buscam entreter com temas para além da física e, por outro, trazem sempre uma discussão filosófica subjacente que pode ser desdobrada em uma leitura mais profunda. O livro mora entre a Literatura e a Filosofia e quer, por meio da característica marcante de histórias curtas, provocar a imaginação e a filosofia de quem o lê.

Identidade, Metafísica, Morte e Felicidade. Estes são os quatro temas explorados através de microcontos ao longo da obra. Cada conto, curto como é, traz sutilmente uma provocação filosófica e convida o leitor a estendê-lo, pensar além do senso comum sobre conceitos chaves com os quais interpretamos a vida e nossa existência.

Saiba mais sobre a palestra

“A Arte que mora ao lado - como reduzir a barreira de entrada às artes”: em consonância com a ocasião de lançamento do livro, um tema oportuno de ser discutido é justamente um dos propósitos da obra: servir como um contato facilitado à literatura e à filosofia, buscando estimular o consumo e a produção da arte escrita, bem como de outras modalidades artísticas. Para mais informações, clique aqui.

O que: Lançamento do livro MicroMetaFísica e palestra “A Arte que mora ao lado - como reduzir a barreira de entrada às artes”

Quando: Quinta-feira, 07 de Dezembro, às 19 horas

Onde: Prédio histórico do CDCC, Rua Nove de Julho, 1227 - auditório e biblioteca

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também