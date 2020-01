Paixão Sertaneja solicita cavalaria do BAEP em Cavalgada Solidária

Crédito: Divulgação

Prevista para ser realizada no próximo dia 9 de fevereiro, domingo, em São Carlos, a 5ª Cavalgada Solidária pode ser a presença da cavalaria do BAEP de Ribeirão Preto no evento. A Comissão Paixão Sertaneja, que organiza o evento solicitou oficialmente a presença da corporação da Polícia Militar no intuito de proporcionar mais segurança aos participantes.

“São Carlos agora está na área do BAEP e há semanas a presença da cavalaria se faz presente na cidade no intuito do aumento da segurança no município e solicitamos oficialmente o efetivo na cavalgada para engrandecer o evento com credibilidade e segurança. Oferecemos hospedagem e alimentação para os policiais e esperamos que participem. Será marcante”, afirmou Edmilson Rossi.

A saída do evento está marcada para a Avenida Getúlio Vargas, no terreno ao lado do Ceme, com concentração a partir das 8h e saída pontualmente às 11h com destino ao campo de futebol Chico Preto, no Jardim Santa Felícia, onde haverá praça de alimentação completa, shows com João Pedro e Zé Paulo, Danilo e Diego, Leticia e Gaby e almoço beneficente no ginásio municipal de esportes José Eduardo Gregoraaci, anexo ao campo de futebol.

A renda do evento será destinada à Rede Feminina de Combate ao Câncer.

