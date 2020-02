Pais de alunos reclamam de ‘floresta’ no ‘quintal’ da escola João Jorge Marmoratto

Em alguns pontos, mato é mais alto que o muro da escola - Crédito: Divulgação

Um mato alto e denso. Possibilidade de proliferação de animais peçonhentos. Portanto, um perigo diário e constante para alunos. Pelo menos esta é a opinião de vários pais de alunos da Escola Estadual Professor João Jorge Marmoratto, localizada na Avenida Vicente Pelicano, no Jardim Dona Francisca.

Na manhã desta quinta-feira, 6, preocupados, os reclamantes entraram em contato com o São Carlos Agora e relataram o medo. Pediram apenas para que suas identidades fossem mantidas com receio de possíveis represálias por parte da direção que não permitiram que fossem fotografados o ‘quintal’ da instituição de ensino, o alvo da reclamação.

Uma das mães informou que o matagal é denso no interior da escola, onde há árvores de grande porte no entorno do ginásio de esportes.

“Em determinados locais o mato está mais alto que o muro”, disse via WhatsApp. Foram quase dois meses de férias escolares e nada foi feito. Agora as aulas retornam e nada foi feito. E todo ano é assim. A única coisa que foi providenciada foi a reconstrução de parte do muro que caiu devido a chuva e alguma pintura. De resto, nada mais”, lamentou a mãe.

