Padre Zé Antônio parabeniza São Carlos por Cavalgada Solidária

Crédito: Divulgação

Após o grupo Amigos Contra o Câncer arrecadar R$ 7,5 mil para a Rede Feminina de Combate ao Câncer leiloando uma Nossa Senhora de Aparecida benzida pelo padre Zé Antônio, agora foi a vez da Comissão Paixão Sertaneja receber o apoio e carinho do líder religioso.

“Estive com Rykoff Aidar e o Lauriberto Bertocco e me foi mostrado este projeto. É uma ação louvável e exemplar. Que Deus abençoe todos os que escreveram esta história no livro da vida e São Carlos está de parabéns. Em nome da comunidade católica parabenizo a Comissão Paixão Sertaneja e o povo sertanejo do Estado por esta ação ao próximo”, afirmou o religioso.

A quinta edição da cavalgada solidária contou com a presença de 2.648 cavaleiros e amazonas de 32 cidades do Estado e consolidou o evento são-carlense como o maior neste formato no País.

