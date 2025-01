Padre Robson Caramano assume a Coordenação do Departamento de Comunicação do Pontifício Colégio Pio Brasileiro

A solenidade de posse foi conduzida pelo Reitor do Colégio, Padre Valdir Cândido de Morais, juntamente com Dom Armando Bucciol, Diretor Espiritual, e Padre Antonio Marcos Depizzoli, Diretor de Estudos. O evento também contou com a Missa de Envio e a Apresentação da Sala dos Departamentos, espaço destinado ao trabalho das equipes coordenadas pelo Conselho.

DESAFIOS E EXPECTATIVAS NA COMUNICAÇÃO

Como Coordenador de Comunicação, Padre Robson terá a missão de fortalecer a presença e visibilidade do Pontifício Colégio Pio Brasileiro, promovendo uma comunicação eficiente e integradora entre os presbíteros residentes e com o público externo. Ele será responsável por iniciativas que envolvam a divulgação de eventos, atividades pastorais e serviços comunitários, utilizando as ferramentas disponíveis para construir uma rede comunicativa que reflita os valores e a missão do Colégio.

UM PADRE A SERVIÇO DA MISSÃO

Como membro do Conselho, ele soma sua experiência à equipe formada por outros sete presbíteros que lideraram diferentes áreas da vida comunitária do Colégio.

O Conselho, que também integra o Conselho Comunitário do Pontifício Colégio Pio Brasileiro, terá papel estratégico no planejamento e avaliação das atividades, sempre em diálogo com a Direção da Casa.

O Padre Robson Caramano, da Diocese de São Carlos, foi empossado na noite desta quinta-feira, 09 de janeiro de 2025, como Coordenador de Comunicação do Pontifício Colégio Pio Brasileiro, em Roma. O presbítero passa a integrar o Conselho de Presbíteros Estudantes, eleito no último dia 09 de dezembro de 2024, e atuará diretamente na organização e gestão das ações comunicativas da comunidade, além de colaborar com a Direção do Colégio.