Ovos de Páscoa se aproximam dos R$ 100 em São Carlos

Os corredores estão repletos, mas o consumidor não está muito animado para comprar ovos de Páscoa - Crédito: São Carlos Agora

Nos corredores dos supermercados, eles estão expostos. Mas o movimento ainda é tímido. E não é por menos. Quem planeja comprar ovos de Páscoa leva um susto. A variedade é enorme e os preços, em alguns casos, se aproximam dos R$ 100, como constatou a reportagem do São Carlos Agora, em visita a supermercados nesta quarta-feira (4).

A Associação Paulista dos Supermercados (APAS) projeta um crescimento de 2% em relação às vendas no ano passado, contudo o consumidor é cauteloso. Em um hipermercado na região da Estação Ferroviária, a aposentada Maria Aparecida Costa consultava os preços. Apenas consultava. “Vou esperar mais um pouco para comprar. São quatro netos e os preços estão altos. Quem sabe aparece mais variedade e preços melhores”, espera.

Os preços variam bastante. No estabelecimento, é possível encontrar ovos de Páscoa da Tiquinho, de times de futebol, 190 gramas, a R$ 14,90. Também há um Ferrero Rocher, de 365 gramas, a R$ 94,90. Claudia Cristina Vieira se espantou com o preço. “É um chocolate maravilhoso, uma delícia, mas tá fora do meu orçamento”, revela.

No mesmo estabelecimento, é possível encontrar um ovo de Páscoa Talento, de 350 gramas, a R$ 44,90. Um ovo de Páscoa Tiquinho, de 700 gramas, sai a R$ 59,90 e um Ferrero Rocher, de 225 gramas, a R$ 72,90.

Os ovos de Páscoa mais caros são da Ferrero Rocher. Em supermercado da Praça Itália, se aproxima de R$ 100

Quase R$ 100

Em outro supermercado, este localizado na Praça Itália, o mesmo Ferrero Rocher de 365 gramas atinge R$ 99,90. O Ferrero Rocher Collection tem o mesmo preço, mas pesa menos – 354 gramas. “Quem tem filho pequeno sofre bastante. Não tem jeito. O negócio é comprar”, comenta Solange Felipe, mãe de dois filhos. “O que nos resta é pesquisar”, prossegue.

Achar um ovo de Páscoa abaixo de R$ 30 torna-se uma luta inglória. O Kit Kat de 227 gramas, por exemplo, sai a R$ 34,90; Kinder Ovo de 150 gramas, R$ 59,90 e o tracional Diamante Negro, de 480 gramas, R$ 77,90. Para as crianças, a tentação dos ovos com brindes. O Lacta Hotwells, de 166 gramas, a R$ 45,90.

Pesquisa

Em uma loja da Rua Larga, que prioriza a venda dos ovos da própria fábrica, é possível encontrar preços interessantes. Um ovo chocolate ao leite, de 180 gramas, sai a R$ 16,90. Uma segunda opção, com o mesmo preço, traz como brinde um headfone. Custa R$ 26,90.

Um ovo chocolate ao leite, de 500 gramas, custa R$ 58,80. Já um denominado “Clássicos”, de 190 gramas, custa R$ 19,90. E um Kinder Ovo, de 150 gramas, sai por R$ 54,90. “Hoje não vim para comprar ovos, mas não tem como escapar. É para os sobrinhos... para os filhos...”, afirma Vânia Pereira.

Por meio da assessoria de imprensa, a APAS explica que a alta do dólar influencia nos preços, apesar de o preço do cacau e do açúcar terem se mantido estáveis nos últimos 12 meses.

A Associação estima que outro produto bastante consumido no período da Páscoa, o bacalhau, deve ter aumento nos preços de até 1%. Os pescados, em geral, devem subir entre 2,1% e 2,5%, segundo a associação. No caso dos vinhos, a estimativa é de aumento de preço entre 1,1% e 1,8%.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também