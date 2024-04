Oportunidade única: seja um barbeiro profissional por apenas 10 x R$ 139,90

O estabelecimento, conhecido pela sua qualidade e tradição, oferece um ambiente propício para o aprendizado, combinando teoria e prática de maneira eficaz.

O programa do curso é cuidadosamente desenhado para cobrir todos os aspectos fundamentais da barbearia, desde técnicas de corte de cabelo masculino, barba, até as mais modernas tendências em estilos e cuidados com os cabelos e a barba.

Além disso, é dada uma atenção especial para o desenvolvimento de habilidades em atendimento ao cliente, gestão de negócios e saúde e segurança no trabalho, aspectos cruciais para o sucesso na carreira de barbeiro.

Esta é uma chance única de aprender com profissionais experientes, numa das barbearias mais renomadas de São Carlos, e dar um grande passo rumo a uma carreira promissora e gratificante como barbeiro. Entre em contato com o Instituto 7 de Setembro para mais informações.

BARBEARIA 7 DE SETEMBRO

WhatsApp: (16) 99730 6777

Endereço: 7 de Setembro nº 2203 Centro

O curso para barbeiro na Barbearia 7 de Setembro, localizada em São Carlos, representa uma excelente oportunidade para aqueles que desejam ingressar no mundo da barbearia, uma profissão que vêm ganhando cada vez mais reconhecimento e destaque.