Oncovita passa a ter a sua sede própria e atenderá mulheres portadoras de câncer

Crédito: Marcos Escrivani

Após muita luta, a ONG Oncovita tem a sua sede própria, localizada na rua Dona Alexandrina, 852, no centro. A entidade não governamental atende mulheres portadoras de câncer, e tem como presidente Walquíria Mateus Beijo.

Atualmente, a entidade filantrópica tem cadastradas 62 mulheres com câncer e elas terão direito a cesta básica, lenços, perucas; atendimento com Psicólogos; orientação nutricional; Orientações sobre cuidados antes, durante e pós tratamento (para pacientes e cuidadores); arte terapia (bordado, ponto cruz, pintura em tecido e crochê); danças folclóricas; curso de noções musicais (voz e violão); exercícios físicos (alongamento e yoga); grupo de leitura; grupo de apoio espiritual; designer de sobrancelhas; curso de automaquiagem; curso de customização em roupas; curso de organização do lar; curso de fotogenia; e curso de modelo e manequim para associados.

CAMPANHA SOLIDÁRIA

Walquíria disse ao São Carlos Agora que a Oncovita tem a sua casa. Porém a entidade não possui recursos próprios suficientes para adquirir móveis. Por este motivo solicitou auxílio do portal no sentido de realizar uma campanha solidária para que pessoas possam doar móveis para escritório e recepção.

“Todo tipo de doação que as pessoas desejam fazer, serão super bem-vindas, desde livros, roupas, sapatos, cabelos humanos.

Doações em dinheiro pode ser depositado diretamente na conta da ONG (Banco 756 – Sicoob - agência: 4400) - onta corrente: 2493-7

Nome do titular: Associação Oncovita - CNPJ: 29.059.982/0001-79.

BAZAR

Segundo Walquíria a primeira atividade da Oncovita no prédio da rua Dona Alexandrina será um bazar beneficente que acontece nesta quinta-feira, 13, e que começa às 14h.

“Todos são bem-vindos. A causa é nobre e estamos aqui para poder levar autoestima e conforto para as mulheres portadoras de câncer” disse a presidente da Oncovita.

Contatos sobre a entidade podem ser obtidas com Rose Moreno 991628662 ou Walquíria 997312350 (somente Whatsapp).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também