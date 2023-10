Onça pintada nascida no Parque Ecológico terá eleição para definir seu nome

SIGA O SCA NO

27 Out 2023 - 10h32

27 Out 2023 - 10h32 Por Redação

Olhem atentamente e escolham um nome para esta oncinha pintada: criatividade à toda prova - Crédito: Divulgação

A partir deste final de semana o filhote de onça pintada que nasceu no Parque Ecológico de São Carlos poderá ser visto no recinto definitivo junto com sua mãe, mas é importante lembrar que para garantir o máximo de bem-estar eles tem a opção de ficarem escondidos se quiserem.

Anunciado durante o mês de setembro, durante as comemorações dos 47 anos do Parque, esta oncinha foi um dos grandes sucessos nas redes sociais no mês e também uma grande vitória para a conservação dos animais desta espécie.

Nascida dos pais Codajás e Tabatinga, ambas onças resgatadas na região amazônica, este filhote já carrega a responsabilidade de contribuir com a preservação das onças pintadas junto ao grande programa de conservação nacional ao qual o Parque de São Carlos também é integrante há muitos anos.

“Este pequeno integrará a população de onças pintadas sob cuidados humanos que estão abrigadas em várias instituições no Brasil e a colaboração dele e do Parque Ecológico ajudará na busca da preservação desta espécie”, explica o diretor do Parque Ecológico, Fernando Magnani.

E neste final de semana, os visitantes além de poder conhecer a oncinha ainda poderão votar na escolha do nome dele, em cédulas que estarão disponíveis próximo aos recintos das onças. Dentre os nomes disponíveis para votação, estão nomes relacionados a cidade de São Carlos, mantendo a tradição dos pais Codajás e Tabatinga, que tem seus nomes referenciados as cidades amazônicas onde foram resgatados.

De acordo com o secretário de Agricultura e Abastecimento, Paraná Filho, “mais que um local de lazer, o Parque Ecológico reafirma a cada nascimento ou resgate de animais silvestres a importância do local junto a cidade e a comunidade, não é sem motivo que o local recebe tantos visitantes, recebendo mais de 145 mil até o mês de setembro, o que temos muito orgulho”, completa.

Para entender melhor, o manejo da população de onças pintadas em cativeiro é orientado pelo Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Grandes Felinos – PAN Grandes Felinos, coordenado pelo Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros – CENAP, e o Parque Ecológico de São Carlos participa deste Plano Nacional, assim como outros Zoológicos que possuem a espécie e são membros da Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil – AZAB.

Maior felino das Américas e o terceiro do mundo, depois do leão e do tigre. O seu corpo é mais robusto, musculoso e compacto com comprimento variando entre 1,10 a 2,40 metros, fora a cauda que pode chegar a 0,80 metros. O peso oscila entre 40 a 130kg, podendo um macho chegar a 150Kg.

A gestação dura em média 90 a 115 dias. Nasce de um a quatro filhotes, porém o mais comum são dois. Os filhotes nascem completamente cegos e totalmente dependentes da mãe. Com duas semanas de vida eles abrem os olhos.

Fundado em 09 de setembro de 1976, o Parque Ecológico de São Carlos se dedica as espécies sul-americanas - em especial as brasileiras - e possui um reconhecido trabalho de participação em programas multi-institucionais de preservação de espécies, além de realizar um extenso trabalho de educação ambiental, um dos pioneiros na cidade e que dura décadas.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também