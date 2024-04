Obras contra enchentes avançam e RUMO realiza operação de içamento de ponte na região do Cristo

Obras da Rumo na região do shopping - Crédito: divulgação

A Empresa RUMO comunicou a Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria de Obras Públicas, que a partir da madrugada desta terça-feira (23/04), inicia uma grande operação para o içamento da ponte que vai resolver o impacto das enchentes na Rotatória do Cristo, obra estimada em R$ 80 milhões.

Para realizar a transferência de linha para a instalação da ponte metálica e na sequência fazer a retirada do solo, a circulação dos trens será paralisada a partir das 3h. Serão utilizados dois guindastes com capacidade de 700 toneladas cada um, além de outras máquinas de grande porte.

De acordo com a RUMO o impacto operacional é alto. Primeiro serão retiradas as pontes provisórias. Depois as máquinas farão a demolição do aterro até certa cota. Na sequência as três vigas serão empurradas em cima dos pilares. Por último será realizada a ligação da parte ferroviária.

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) já interditou a alça de acesso da Avenida Tancredo de Almeida Neves no sentido a Rua Passeio das Quaresmeiras para a realização da operação.

O secretário de Obras Públicas, João Muller, explica que a nova ponte tem 84 metros de cumprimento, 3 vãos e 4 pilares. “A intervenção vai aumentar a atual capacidade de vazão do córrego Monjolinho, sendo suficiente para comportar fortes chuvas. Essa é uma obra aguardada há décadas pela população de São Carlos”, ressalta Muller.



Netto Donato, secretário de Governo, lembra que a Prefeitura também já executou às melhorias a montante e jusante da travessia, fora da faixa de domínio ferroviário. “No conjunto de obras contra as enchentes na região da Rotatória do Cristo, a administração do prefeito Airton Garcia já realizou a ampliação da ponte no Recreio dos Bandeirantes sobre o Córrego Monjolinho a jusante da linha férrea, um investimento de R$ 2,3 milhões. A ponte antiga possuía 11 metros de comprimento por 6 metros de largura e passou a ter 22 metros de cumprimento por 11,50 metros de largura. Também fez a canalização interligando o Mineirinho ao Monjolinho, um investimento de R$ 1,8 milhão”.

A Empresa RUMO também está construindo uma nova alça viária e a recuperação da estrutura do Viaduto 4 de Novembro (Viaduto Prefeito Antônio Massei). A obra cumpre uma Resolução do Governo Federal que proíbe passagem em nível nos municípios e São Carlos junto com a empresa Rumo sai na frente como uma das primeiras cidades do país a resolver esse problema.

Em breve a empresa deve iniciar também a duplicação da passagem sobre a linha férrea na Vila Morumbi, na região da CDHU, com a construção de passarela para pedestres com três rotatórias. Todas as obras fazem parte da outorga onerosa da concessionária.

