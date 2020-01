Obra da rua Episcopal será finalizada na próxima semana

A Prefeitura de São Carlos vem trabalhando desde último dia 23 de janeiro na recuperação do trecho da rua Episcopal, entre as ruas Geminiano Costa e Santa Cruz, local atingido pela chuva do último dia 12 que foi 167,8 mm e que ocasionou inundações também em outras áreas da baixada do mercado municipal, além da rotatória do Cristo, kartódromo, Praça Itália e pontilhão da Travessa 8.

A obra, coordenada pela Secretaria de Serviços Públicos, começou com a intervenção do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) que refez todas as ligações de água e esgoto. Na sequência foram refeitas três galerias de águas pluviais. Na próxima segunda-feira (03/02) a via vai receber nova camada de asfalto.

Segundo Mariel Olmo essa foi a primeira contratação emergencial após as chuvas, já que o trecho atingido é um dos principais da área comercial da cidade. “Sabemos que os comerciantes estão ansiosos para a finalização dessa obra, porém alguns prazos precisam ser cumpridos já que o estrago no local foi muito grande. Acreditamos que se não voltar a chover forte, podemos finalizar os trabalhos no início da próxima semana”, acredita o secretário de Serviços Públicos.

“É uma via importante da baixada do mercado e que dá acesso a várias lojas, por isso optamos e justificamos a contratação emergencial”, explicou o prefeito Airton Garcia.

A área atingida tem aproximadamente 1.200 metros quadrados e a obra foi orçada em R$ 299 mil com recursos do próprio município.

