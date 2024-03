Novo semáforo de pedestres é instalado na Avenida Tancredo Neves

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) informa que nesta sexta-feira, 1, será ligado o semáforo de pedestres instalado na avenida Dr. Tancredo de Almeida Neves, na região do prédio do Ministério Público.

O equipamento permite ao pedestre que solicite a travessia ao apertar um botão, após o acionamento, o semáforo é fechado e a passagem liberada para travessia.

Além do equipamento, com acionamento por botoeira, foi realizado o calçamento do canteiro central e novas sinalizações horizontal e vertical para travessia de pedestres, e dois conjuntos semafóricos foram instalados, sendo um em cada sentido da via.

A SMTT destaca que o semáforo se manterá aberto (verde), durante todo o período, sendo fechado apenas quando a botoeira for acionada, indicando que um pedestre está aguardando para atravessar a via.

A região possui grande fluxo veicular e de pedestres e a intervenção apresentará melhoria na segurança de todos que trafegam pelo local.

A SMTT reforça, ainda, aos pedestres a necessidade de acionamento da botoeira, aguardando a indicação semafórica para atravessar a via, sempre com atenção ao trânsito de veículos. E aos motoristas a atenção a nova sinalização e respeito aos pedestres.

Assim como em outros locais, neste ponto foram utilizados cabos elétricos de alumínio, produto sem atratividade comercial, com objetivo de reduzir os furtos que geram impactos econômicos e operacionais.

