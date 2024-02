"Nova" UBS da Vila Isabel será entregue neste domingo

UBS Vila Isabel -

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, entrega no próximo domingo (25/02), às 9h, a reforma completa da Unidade Básica de Saúde (UBS) Vila Isabel, incluindo a Farmácia que passa a ter denominação de “Christian Fernando Martinez”, uma indicação do vereador Dimitri Sean que também destinou duas emendas parlamentares, uma de R$ 30 mil e outra no valor de R$ 50 mil.

A reforma da UBS, um investimento de R$ 858 mil e da farmácia de R$ 137 mil, inclui a troca integral do telhado, troca de portas internas e externas, adaptação e reforma de todos os banheiros, garantindo acessibilidade, ampliação dos consultórios ginecológicos, de atendimento multidisciplinar, de procedimentos, de expurgo e esterilização e de coleta de exames, adequação do consultório odontológico, reestruturação dos ambientes da farmácia com ampliação do almoxarifado e da sala de espera para melhor atendimento à população, instalação, reforma e manutenção de toda a tubulação das redes lógica e de energia, troca da iluminação interna e externa da unidade, regularização de rede de escoamento pluvial, instalação de gradil no entorno da unidade, reforço estrutural dos muros laterais da avenida Getúlio Vargas, construção de novo alicerce e muro lateral, além da pintura interna e externa do prédio e do gradil.

Esta é a terceira unidade totalmente revitalizada, recentemente a Prefeitura entregou a reforma completa da UBS Vida Nova São Carlos e da UBS do Santa Felícia. Outras unidades estão sendo reformadas como a UBS do Cidade Aracy, da Vila São José e as Unidades de Saúde da Família (USF’s) do Presidente Collor e do Cidade Aracy – Equipe I e II.

