Nova frente fria se aproxima do estado de São Paulo na quarta-feira

O Tempo permanece estável, com predomínio de sol entre poucas nuvens e sem chuva no estado de São Paulo. Temperaturas em elevação.

Quarta-feira (08/07) Manhã com céu parcialmente nublado e sem previsão de chuva. No final da tarde para noite, à aproximação de uma nova frente fria, aumenta a nebulosidade a partir do oeste e sul do estado, ocasionando chuvas com trovoadas isoladas. Temperaturas elevadas.