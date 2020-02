Sexta-feira (07/02) a Domingo (09/02)



As condições de Tempo permanecem instável no estado de São Paulo. No período da manhã, o sol aparece entre nuvens em parte do estado, mas com previsão de chuvas fracas a moderadas em algumas regiões paulistas. No decorrer da tarde e da noite, a nebulosidade aumenta e as chuvas poderão ser de forte intensidade, algumas acompanhadas por trovoadas e descargas elétricas. Temperaturas em ligeira elevação.