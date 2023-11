Nova exposição do Museu de São Carlos será aberta hoje

O Museu de São Carlos estava fechado desde a pandemia, inicialmente pelas restrições de acesso e, depois, pelas reformas empreendidas na área expositiva localizada na Estação Ferroviária. Por ser um prédio tombado pelo CONDEPHAAT e CONDEPHAASC, as obras devem seguir protocolos específicos, assim como os materiais a serem utilizados.

A exposição "Laborar" está disponível a visitação de quarta-feira a sábado, das 10h às 12h e das 13h às 17h. A entrada é franca.

Os interessados em trazer grupos devem agendar a visita ao Museu de São Carlos e a Estação Ferroviária antecipadamente pelo telefone (16) 3373-2700 ou pelo e-mail: educativomsc@gmail.com

A Fundação Pró-Memória abre nesta quinta-feira (30/11), a partir das 10h, a nova exposição do Museu de São Carlos intitulada "Laborar: trabalho e ofícios em São Carlos". A mostra traz diferentes abordagens do mundo do trabalho na cidade de São Carlos, além de contar com diferentes objetos que remetem aos ofícios locais, empresas e trabalhadores que atuaram na história local.