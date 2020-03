Nosso Lar promove ‘Una Notte In Italia’

Crédito: Divulgação

Com o intuito de angariar recursos para custear as despesas que ocorrem no dia a dia, o Nosso Lar promove no dia 14 de março, sábado, a partir das 20h, um jantar show beneficente Una Notte In Italia que será abrilhantado pelo cantor Tony Angeli no Instituto Cultural Ítalo-Brasileiro. O evento terá ainda a participação de Penha e Amigos.

As adesões para o jantar que terá pratos genuinamente italianos poderão ser feitas na secretaria do Nosso Lar ou pelo fone 16 3377-9800.

O convite custa R$ 100 e crianças menores de 10 anos R$ 50.

