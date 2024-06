Enfermeira transforma mantas hospitalares em ecobags no HU

Equipe Centro Cirúrgico HU-UFSCar -

Durante a Semana de Enfermagem, o Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos (HU-UFSCar), filiado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), foi palco de uma iniciativa inovadora e sustentável. A enfermeira Giselle Patricia Guerrero, do Centro Cirúrgico (CC), transformou mantas de SMS, utilizadas para envolver utensílios médicos submetidos a processos de esterilização, em ecobags. A ação teve como objetivo reduzir resíduos no hospital e conscientizar a equipe sobre a importância da preservação do meio ambiente.

Giselle explicou que a ideia surgiu a partir de questionamentos frequentes da equipe sobre o descarte das mantas de SMS. "Muitos técnicos de enfermagem e cirurgiões perguntavam ou comentavam sobre este material ir para o lixo comum, dizendo que era um desperdício, se poderiam ser reutilizados, reprocessados ou reciclados?". Segundo ela, após investigar as possibilidades, descobriu que as mantas não contaminadas poderiam ser reaproveitadas, motivando-a a criar as ecobags para presentear a equipe.

A enfermeira também destacou os desafios enfrentados durante a confecção das bolsas. "Inicialmente eu pensei que o maior desafio seria na coleta das mantas utilizadas, porém a equipe da Central de Material e Esterilização (CME) e do Centro Cirúrgico colaboraram de forma proativa e brilhante." A produção contou com o apoio de familiares, e apesar das dificuldades com o material, Giselle se manteve determinada. "Aprendi a costurar e manipular a máquina de costura com o apoio do meu pai (sapateiro) e da minha irmã (artesã). Fizemos juntos cem sacolas ecológicas."

A reutilização das mantas de SMS teve um impacto significativo na redução de resíduos do hospital. Giselle explicou que um material do tipo, utilizado como invólucro para o Kit Campos Cirúrgicos, possibilita a confecção de quatro ecobags do tamanho de 30x30cm. "Dessa forma, essas mantas reaproveitadas não foram destinadas para o gerenciamento de resíduos comuns e nem encaminhadas para o aterro sanitário, o que permitiu a diminuição do volume de resíduos comuns da nossa instituição."

No total, foram confeccionadas aproximadamente 300 sacolas ecológicas, entregues aos profissionais de enfermagem durante a Semana de Enfermagem. A recepção foi positiva. "Elas foram entregues aos participantes da Semana durante as palestras e, posteriormente, entregues nos setores para quem não pôde participar do evento. Muitos elogiaram a iniciativa e ficaram curiosos em saber de que material era aquela sacola."

Giselle revelou que há planos para a continuação do projeto, com a formação de um grupo de voluntários para a confecção de itens diversos, como sacolas e kits de higiene, a partir do SMS reutilizado. "Esta nova proposta terá como objetivo formar um grupo de voluntários colaboradores HU-UFSCar para a confecção de itens no próprio hospital, e para uso e distribuição desses itens e matéria prima nos eventos, para os pacientes, colaboradores e/ou para ONGs da comunidade."

A enfermeira ressaltou que a nova proposta ainda será apresentada e avaliada pela instituição, mas demonstra o compromisso contínuo com a sustentabilidade e a preservação ambiental.

