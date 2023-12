E mais: toda linha AirPods e Apple Watch com 10% de desconto .

Aproveite e garanta já o seu! Compre na loja ou chame um vendedor pelo link: https://vendedor.magazineluiza.com.br/filiais/10

Validade 06.12.2023 ou enquanto durarem os estoques promocionais .

Ofertas especiais de Natal durante todo o mês. Não perca essa oportunidade!

Oferta imperdível no Magalu de São Carlos. Nesta quarta (06/12) leve o iPhone 13 por apenas R$ 209,00 mensais no cartão Luiza ou R$ 4099,00 à vista no PIX.