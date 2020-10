Mulheres na tecnologia: eventos online marcam mês de homenagem a Ada Lovelace

Crédito: Divulgação

Você já ouviu falar de Ada Lovelace? Ela escreveu o primeiro código de programação já criado, no longínquo século XIX. Sua importância na área de tecnologia é tão grande que uma data especial em sua homenagem foi criada: o Ada Lovelace Day, que é comemorado na segunda terça-feira de outubro. Por isso, em diversos lugares do mundo, são realizados eventos este mês para evidenciar as conquistas das mulheres em diversas áreas da ciência, tecnologia, engenharia e matemática.

Marcando essa importante data, na próxima sexta-feira, 30, quatro atividades online gratuitas e abertas a todos os interessados serão realizadas pelo Grupo de Alunas de Ciências Exatas (GRACE), que é vinculado ao Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos. “Nosso objetivo é inspirar mais garotas a ingressarem nas áreas das ciências exatas. Será uma tarde repleta de empoderamento e protagonismo feminino”, destaca a mestranda Isadora Garcia Ferrão, do ICMC, uma das coordenadoras da iniciativa.

A programação começa às 14h, com o bate-papo Todos os segredos revelados sobre o GRACE, em que o objetivo é explicar como funciona o grupo e como são organizadas suas ações, em especial o evento Technovation Summer School for Girls, já que muitas estudantes de outras universidades brasileiras gostariam de replicar essa iniciativa. A sessão será comandada pela professora Kalinka Castelo Branco, coordenadora do GRACE, e por uma das participantes do grupo, Francielle de Mattos, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação na Universidade Federal de São Carlos (UFSCar).

Na sequência, a partir das 16 horas, acontece a atividade Vamos viajar pelo mundo? com as pós-graduandas Maria Lydia Fioravanti e Milena Margarido, que vão relatar as experiências que já vivenciaram fora do Brasil, dando dicas sobre como as garotas podem se preparar para futuras oportunidades de intercâmbio.

A seguir, às 17h30, começa o bate-papo Me formei na USP, e agora? com duas ex-alunas da USP. Enquanto Priscila de Mattos falará sobre suas experiências na academia, Ana Siena relatará sua trajetória na indústria.

Para finalizar, a partir das 19h, as garotas serão convidadas para descobrir quem é o impostor divertindo-se com o famoso jogo Among Us. Ao final de todas as atividades, haverá sorteios de brindes para agradar aos paladares mais exigentes.

Se você não quer perder a chance de participar dos eventos promovidos por essas incríveis mulheres, basta acessar o canal do GRACE no Youtube a partir das 14 horas no dia 30 de outubro: https://youtu.be/B2nalqREhMc. Não é preciso se inscrever antecipadamente. Vale a pena também acompanhar as novidades na página oficial do GRACE no Instagram: www.instagram.com/grace.icmc.usp.

