Motoristas de ônibus fazem paralisação em São Carlos

Ônibus não sairam da garagem até o momento - Crédito: Maycon Maximino

São Carlos amanheceu sem ônibus nesta segunda-feira (27). Motoristas da empresa Rigras (Sou São Carlos), que faz o transporte coletivo na cidade, iniciaram uma paralisação.

De acordo com Amador Bandeira, advogado do Sindicato dos Transportes Rodoviários e de Passageiros de São Carlos, os funcionários pedem 15% de reajuste salarial, além de um aumento de 50% no tíquete refeição, além de várias solicitações a cláusulas sociais.

Indagado sobre a greve, Bandeira disse que os motoristas não estariam realizando um movimento dentro das leis brasileiras. “Queria informar que enquanto há uma negociação entre sindicato e empresa, somente após uma proposta fechada e levada para uma assembleia e posteriormente recusada pelos trabalhadores é que pode-se discutir a greve. É dado ainda um prazo de 72 horas sobre o aviso da paralisação e esgotadas todas as possibilidades inicia-se o movimento. Porém, por ser um serviço essencial, a lei ordena que pelo menos 30% dos trabalhadores continuem servindo a população, que não pode ser prejudicada”, finalizou o advogado.

O portal São Carlos Agora acompanha a paralisação. Mais informações a qualquer momento.

