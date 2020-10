Morre gestante que bateu de frente com carreta na SP-215

31 Out 2020 - 12h39

Morreu no final da noite desta sexta-feira (30), a jovem Elaine Aparecida Pereira Barbosa, de 24 anos, que dirigia um Palio que colidiu violentamente contra uma carreta na rodovia SP-215, em frente ao bairro Cidade Aracy, em São Carlos. Ela estava grávida de 17 semanas e o bebê também não resistiu.

O acidente aconteceu na tarde de ontem. Elaine seguia no sentido Ribeirão Bonito, quando no quilômetro 151 invadiu a faixa contrária e colidiu violentamente contra a carreta. O motorista do caminhão ainda tentou evitar a colisão, mas sem sucesso.

A motorista foi retirada consciente do veículo pelo Corpo de Bombeiros apesar de todos os ferimentos. Ela sofreu vários lesões no rosto e fraturas e infelizmente não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações de parentes, Elaine estava depressiva.

