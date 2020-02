Moradores do Aporá de São Fernando terão isenção no pagamento de tarifa no novo pedágio da SP-318

Pedágio na SP-318 começa a funcionar nesta terça-feira - Crédito: Arquivo/SCA

Os moradores do Aporá de São Fernando, bairro rural e distante de São Carlos, terão isenção no pagamento do pedágio que começa a funcionar nesta terça-feira (4), na rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior (SP-318).

No bairro moram pouco mais de 500 pessoas e muitos são pequenos produtores rurais que necessitam trazer diariamente seus produtos para São Carlos. O novo pedágio ficou no meio do caminho.

Para conseguir a isenção, o morador terá que fazer um cadastro junto a ViaPaulista, responsável pela rodovia. O interessado deve entrar em contato com a concessionária pelo telefone 0800 001 1255 ou pelo e-mail isencao.viapaulista@arteris.com.br.

Confira os valores que serão praticados no novo pedágio

Categoria Valor para pista manual (em R$) Valor para cobrança automática (em R$) 1 Automóvel, caminhoneta,

riciclo e furgão 2 eixos 5,90 5,60 2 Caminhão leve, micro-ônibus,

ônibus, caminhão trator e furgão

2 eixos 11,80 11,21 3 Caminhão trator, caminhão trator

com

semirreboque e ônibus

3 eixos 17,70 16,81 4 Caminhão com reboque e

caminhão trator com semirreboque

4 eixos 23,50 22,32 5 Caminhão com reboque e

caminhão trator com semirreboque

5 eixos 29,40 27,93 6 Caminhão com reboque e c

aminhão trator com semirreboque

6 eixos 35,30 33,53 7 Automóvel ou caminhonete com semirreboque 3 eixos 8,80 8,36 8 Automóvel ou caminhonete com reboque 4 eixos 11,80 11,21 9 Motocicleta, motoneta e bicicleta a motor 2 eixos 2,90 2,75

