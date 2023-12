Moradores de rua no Cidade Aracy reclamam de constantes alagamentos

SIGA O SCA NO

Moradores da rua João Martins França, no Cidade Aracy, voltaram a sofrer com um antigo problema durante a chuva forte que atingiu o bairro na tarde de ontem (4). Um trecho da via ficou alagado, dificultando a passagem de veículos e pedestres.

Quando chove muito forte, a água chega a invadir as residências, provocando muitos danos em móveis e utensílios. Alguns moradores chegaram a fazer comportas para tentar evitar o problema, mas sem sucesso.

A situação é recorrente e cansados os munícipes pedem providências por parte do poder público. Eles alegam que há poucas bocas de lobo e a maioria está entupida com sujeira entulho. A Prefeitura diz que está realizando uma obra de drenagem na região para solucionar o problema.

