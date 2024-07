Moradores da região do Swiss Park estão sendo atacados por cães de rua

SIGA O SCA NO

Crédito: Whatsapp SCA

Moradores da região do Swiss Park estão preocupados devido aos constantes ataques de cães de rua a pedestres que costumam caminhar pelo local. Segundo relatos, os animais, que geralmente circulam em grupos de dois ou três, atacam principalmente no fim do dia, causando medo e insegurança.

Moradores afirmam que já tentaram contato com a prefeitura, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar há mais de seis meses, mas não obtiveram resposta.

Segundo um leitor que acionou o portal São Carlos Agora através do Whatsapp, o último ataque ocorreu no final da tarde de ontem, quando mais duas pessoas foram mordidas.

O SCA repassou as informações à assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal para que o departamento de fiscalização e proteção animal seja acionado.

Leia Também